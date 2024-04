Mordprozess Altenstadt

Lebenslange Haft gefordert: Der teuflische Plan eines Ehepaars

Plus Der Staatsanwalt und die Anwälte der Nebenkläger halten im Doppelmordprozess das Geständnis und die Aussagen des Hauptangeklagten für völlig unglaubwürdig.

Von Jens Noll

Die Schlange vor dem Gerichtssaal ist wieder deutlich länger geworden, nicht alle Interessierten bekommen einen Platz. Zum Finale des umfangreichen Prozesses am Landgericht Memmingen um den grausamen Tod eines Ehepaars in Altenstadt erhoffen sich zahlreiche Menschen eine Antwort auf die Frage, wer Karl und Monika O. wirklich umgebracht hat. In einem schriftlich vorgelegten Geständnis hat der Angeklagte Patrick O., der Sohn des Getöteten, wie berichtet die alleinige Schuld auf sich genommen. Doch der Staatsanwalt sowie die Vertreterin und der Vertreter der Nebenkläger haben sich davon nicht überzeugen lassen. Sie haben in ihren Plädoyers am Donnerstagvormittag die Angaben von Patrick O. zum Tathergang regelrecht zerpflückt.

Eine lebenslange Haftstrafe für den 38 Jahre alten Angeklagten und dessen 33 Jahre alte ebenfalls angeklagte Ehefrau fordern alle drei - weil sie es aufgrund von Äußerungen in Chatnachrichten, den Spuren am Tatort sowie von Aussagen im Rahmen der Beweisaufnahme vor Gericht für erwiesen halten, dass das Paar den Mord aufwendig geplant und die Tat auch gemeinsam ausgeführt hat. Habgier und Heimtücke führen sie als Mordmerkmale an. Außerdem stellte der Staatsanwalt im Hinblick auf die brutale Ausführung der Tat die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt: Im Falle einer Verurteilung sollte die Haftstrafe auch nach 15 Jahren noch vollstreckt werden. Für den Mitangeklagten Joffrey S. aus Albstadt in Baden-Württemberg fordern Staatsanwalt Roman Stoschek und die Nebenklage-Vertreter ebenfalls eine Haftstrafe. Der 33 Jahre alte Freund von Patrick und Julia O. sollte demnach für drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis, weil er Beihilfe zum Mord geleistet hat.

