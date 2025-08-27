Motorradunfall in Illertissen: Zwei Jugendliche stürzen von ihren Maschinen

Zwei junge Motorradfahrerinnen sind in Illertissen mit ihren Maschinen zusammengestoßen. Die beiden Teenager, 16 und 17 Jahre alt, fuhren am Dienstagmittag mit ihren kleinen Motorrädern die Ulmer Straße entlang. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 16-Jährige voraus und musste an der Kreuzung zur Siemensstraße verkehrsbedingt anhalten. Die 17-Jährige hinter ihr übersah das. Dadurch stießen die beiden Motorräder zusammen.

Die 17-Jährige musste vom Rettungsdienst behandelt werden

Beide Teenagerinnen stürzten laut Polizei von ihren Maschinen. Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt, die 16-Jährige überstand den Unfall ohne Verletzungen. Beide Leichtkrafträder blieben fahrbereit. Die 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend konnten die beiden Jugendlichen weiterfahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf 800 Euro. Die Eltern der Teenagerinnen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (AZ)