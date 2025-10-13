Icon Menü
Müllberg im Bucher Wald gefunden – Empörte Pächter stellen Wildkameras auf

Buch

„So etwas ist maximal asozial“: Riesiger Müllberg im Bucher Rechtlerwald

Der Ärger bei Pächtern und Förster ist groß, die Gemeinde muss für die Kosten aufkommen. Um weitere Vorfälle zu vermeiden, werden Wildkameras aufgestellt.
Von Claudia Bader
    • |
    • |
    • |
    Verärgert über den großen Müllberg im Wald, von links: Simon Reindle, Wolfgang Ehrentreich und Bernd Karrer.
    Verärgert über den großen Müllberg im Wald, von links: Simon Reindle, Wolfgang Ehrentreich und Bernd Karrer. Foto: Claudia Bader

    Das ganze Jahr über ärgert sich der Vorsitzende der Rechtlergemeinschaft Bucher Wald, Wolfgang Ehrentreich, über illegale Müllablagerungen. Vor allem am 5. und 6. Eichbergweg an der Kettershauser Straße werden regelmäßig volle Müllsäcke, Reifen und anderer Abfall gesetzeswidrig entsorgt, berichtet er. In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte einen ungewöhnlich großen Müllhaufen einfach abgeladen. Jetzt wollen Förster und Pächter reagieren.

    Am Samstag in der Früh habe der Jagdpächter einen großen Haufen aus Matratzen, Teppichbodenrollen, Treppenschonern und Teilen einer Couch sowie jede Menge Pappkartons vorgefunden. „So etwas ist maximal asozial“, zeigt sich auch Revierförster Bernd Karrer empört. Er hat bereits bei der Polizei Anzeige erstattet. Dieser Unrat muss von Mitarbeitern des Bauhofs abgeholt und auf Kosten der Marktgemeinde Buch entsorgt werden, informiert Geschäftsstellenleiter Simon Reindle. Um solche illegalen Müllablagerungen zu vermeiden oder zumindest einzudämmen, werden künftig im Bucher Wald Wildkameras aufgestellt, sagt der Vorsitzende der Rechtlergemeinschaft.

