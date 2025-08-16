Icon Menü
Müllberge vor Altkleider-Containern: Bitte die Wegwerf-Gesellschaft nicht noch weiter befördern

Kommentar

Unser Konsumverhalten hat erschreckende Folgen in anderen Teilen der Erde. Was wir alle tun sollten, um es nicht noch schlimmer zu machen.
Jens Noll
Von Jens Noll
    Bundesweit kämpfen Städte und Kommunen gegen Müllberge neben Altkleider-Containern. Dieses Foto ist in Leipzig entstanden.
    Ein leider zeitloses Thema, das unsere Redaktion (mal wieder) aufgegriffen hat, lässt sich durch eine aktuelle Nachricht in einen größeren Zusammenhang setzen. Im Kern geht es um Kleidungsstücke, die wir alle täglich tragen. Irgendwann wollen wir sie nicht mehr anziehen. Was passiert dann damit? Verkaufen wir sie als Second-Hand-Ware? Kommen sie in den Altkleidersack? Landen sie im Müll? Oder am Ende womöglich auf einem gigantischen Abfallberg in Chile in Südamerika? Durch das eigene Konsumverhalten kann jeder Einzelne dazu beitragen, ein ökologisches Problem nicht noch größer zu machen.

