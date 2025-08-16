Müllberge vor Altkleider-Containern: Bitte die Wegwerf-Gesellschaft nicht noch weiter befördern

Ein leider zeitloses Thema, das unsere Redaktion (mal wieder) aufgegriffen hat, lässt sich durch eine aktuelle Nachricht in einen größeren Zusammenhang setzen. Im Kern geht es um Kleidungsstücke, die wir alle täglich tragen. Irgendwann wollen wir sie nicht mehr anziehen. Was passiert dann damit? Verkaufen wir sie als Second-Hand-Ware? Kommen sie in den Altkleidersack? Landen sie im Müll? Oder am Ende womöglich auf einem gigantischen Abfallberg in Chile in Südamerika? Durch das eigene Konsumverhalten kann jeder Einzelne dazu beitragen, ein ökologisches Problem nicht noch größer zu machen.

Jens Noll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müllberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis