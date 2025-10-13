Mülltonnen-Fragen: Ein Leser aus Illertissen wundert sich und der AWB-Chef erklärt

Thomas Langenwalter wundert sich. Dass die Beschwerden beim Kreis über das neue Müllsystem zurückgehen, wie Landrätin Eva Treu neulich im Werkausschuss gesagt hatte, ist für ihn Anlass, Kritik loszuwerden. Er stört sich an ein paar Umständen, die die Rückübertragung für seinen Geldbeutel mit sich bringt. Und damit meint er nicht die Gebühren.

Langenwalter wohnt in einem Mehrfamilienhaus in Illertissen. Auf dem Grundstück gibt es ein Müllhäuschen. Dort stehen blaue, gelbe, Restmüll- und Biotonnen sauber aufgereiht. Die Tonnen von Langenwalter erkannt man an dem roten Knubbel am Deckel, dem Schwerkraftschloss. Für 37 Euro das Stück hat Langenwalter sie angeschafft. Anlass war, dass Fremde in seine Tonnen ihre Abfälle stopften. Als er von der Stadt Illertissen gemahnt wurde, er dürfe keine Windeln in den Biomüll geben, sonst würde seine Tonnen nicht mehr geleert, hat der 66-Jährige die Schlösser bestellt und angebracht. Wie der Name sagt, öffnen sich die Schwerkraftschlösser erst von selbst, wenn die Tonne kopfüber ins Müllfahrzeug gekippt werden. Demnächst bekommt Langenwalter neue Tonnen für Restmüll und Bioabfall wegen der Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises. Die Schlösser muss er hinzubestellen – für 63 Euro das Stück. Das ärgert ihn. Er versteht nicht, warum die Tonnen nicht weiter genutzt werden können. Dass die neuen mit Chip versehen sind, um die Zahl der Leerungen zu erfassen, ist für ihn kein Argument. Jede Tonne verfüge über eine Vorrichtung für solche Chips, sagt er und zeigt auf die kreisrunden Ausbuchtungen unter dem Rand.

Thomas Moritz erklärt in Illertissen: Neue Tonnen statt Nachrüstung

Und was geschieht mit den Mülltonnen, wenn der AWB die Abfallwirtschaft übernimmt? Die Illertisser Tonnen gehören der Firma Knittel, in den Müllgebühren ist aktuell ein Mietpreis dafür enthalten. Der Entsorger werde sie einsammeln und auch verwerten, gibt AWB-Werksleiter Thomas Moritz Auskunft. In manchen Kommunen sind die Bürger Eigentümer. Sie können die Tonnen „für eigenen Zwecke, etwa im Garten, nutzen oder ab Januar vom AWB abholen lassen“. Die neuen Tonnen sind Eigentum des AWB, erklärt Moritz. Hätte man sie nicht mieten können, um die Müllgebühren für die Bürger niedriger zu halten? Das sei geprüft worden, doch „,die Neubeschaffung der Behälter hat sich gegenüber einer Anmietung als kostengünstiger gezeigt“, sagt Moritz. Auch das Nachrüsten der Chips sei unwirtschaftlich: „Dafür hätten wir die Zustimmung der Eigentümer benötigt, die Tonnen sind teilweise 15 Jahre und älter“, gibt Moritz zu bedenken. „Der Aufwand, die bisherigen Abfallbehältnisse soweit möglich nachträglich mit einem Chip zu versehen, ist höher und somit kostenintensiver als bei einer Neubestückung.“

Und dann haben Thomas Langenwalter und seine Mitbewohner in den insgesamt zwölf Mietwohnungen noch ein Problem. Das Müllhäuschen ist viel zu klein für den Fall, dass alle Parteien eine Tonne für Restmüll und Bioabfälle dort unterstellen. Eine Biotonne ist ab Januar aber Pflicht, sofern man keine Möglichkeit zu kompostieren hat. Auch das stört Langenwalter, er zeigt die kleine Papiertüte mit Bioabfällen, die seit der letzten Leerung in die Tonne gegeben hat. Sie ist viel zu groß für einen Ein-Personen-Haushalt. Also hat er sich mit zwei Nachbarn geeinigt. Sie dürfen seine Biotonne mit nutzen und bekommen dafür einen Schlüssel. Ungeklärt aber ist noch, wo die Mieter ihre – wohl miefenden – alten Mülltonnen lagern können, wenn ab Januar die neuen im Einsatz, die Vorgänger noch nicht abgeholt sind.

Icon vergrößern Thomas Langenwalter wundert sich über die Biotonnenpflicht, teure Schlösser und darüber, dass die alten Mülltonnen nicht einfach nachgerüstet werden. Ein Chip ließe sich unter dem Rand der Tonne einfach einsetzen. Foto: Karen Annemaier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Langenwalter wundert sich über die Biotonnenpflicht, teure Schlösser und darüber, dass die alten Mülltonnen nicht einfach nachgerüstet werden. Ein Chip ließe sich unter dem Rand der Tonne einfach einsetzen. Foto: Karen Annemaier