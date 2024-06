Babenhausen

vor 32 Min.

Mülltourismus in Babenhausen: "Sauerei, die Not anderer Leute auszunutzen"

Plus Der Ärger ist groß, weil zusätzliche Abfälle in den vom Hochwasser verwüsteten Ort gebracht wurden. Für Kinder der Kita Sternschnuppe gibt es eine Notbetreuung.

Von Sebastian Mayr

Das Landratsamt Unterallgäu hat nach der Flutkatastrophe seine Entsorgungsmöglichkeiten für Hochwasserabfälle erweitert. Gleichzeitig bittet die Unterallgäuer Abfallwirtschaft darum, alle Anlieferungen, die nicht dringend notwendig sind, auf die kommenden Wochen zu verschieben. In Babenhausen sind die Müllberge nach den Aufräumarbeiten "exorbitant groß", wie Bürgermeister Otto Göppel schildert. Groß ist auch seine Verägerung über Mülltourismus: In der Nacht auf Dienstag wurde Sondermüll in Babenhausen abgeladen.

Am Morgen seien auf einem Müllberg alte Solarpaneele gefunden worden, berichtet Göppel. "Es ist eine Sauerei, die Not anderer auszunutzen, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen", schimpft der Bürgermeister. Der Abfall lasse sich kaum beaufsichtigen. Wenn es weitere Vorfälle dieser Art gebe, müsse die Marktgemeinde womöglich einen Sicherheitsdienst beauftragen. Am Dienstag wurden erstmals Abfälle weggebracht, spätestens am Wochenende soll der Wertstoffhof den Müll aufnehmen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen