Herbstliche Mundart trifft Musik: Lacher und Lebensweisheiten im Vöhlinschloss

Die den Jahreszeiten entsprechenden Mundartveranstaltungen gehören bei der Matzenhofer Schwabengilde schon lange zur Tradition. Ob zu Weihnachten, im Frühjahr, als Poetentreffen im Biergarten oder wie am Samstag im Barocksaal des Vöhlinschlosses. Über zu geringes Interesse konnten sich die Initiatoren – die Matzenhofer Poeten, der Verein für Heimatpflege Illertissen und Umgebung sowie das Schwäbische Literaturschloss Edelstetten – nicht beklagen.

Der Abend stand im Zeichen des Herbstes, mit von Maria Störk und Marianne Günl vorgetragenen Gedichten und Gedanken namhafter schwäbischer Poeten. Neben eigenen Werken wurden Texte ehemaliger Mitglieder der Schwabengilde vorgetragen, wie vom verstorbenen Artur Jall aus Babenhausen. Nichtschwaben durften den Unterschied zwischen gehen, laufen, rennen und springen erfahren, wobei sie Erklärung in astreinem Mittelschwäbisch vermutlich nicht verstanden hätten.

Gute Stimmung im Barocksaal des Vöhlinschlosses in Illertissen

Ein leises Bedauern über die Zukunft der mundartlichen Muttersprache zog sich wie ein roter Faden durch die eineinhalbstündige Veranstaltung, wie auch im Gedicht „A Schprauch isch wia a alter Baum“ von Paula Gangl nur allzu deutlich wurde. Eine Reihe von Lebensweisheiten regte zum Nachdenken an: „Freund kam a it kaufa, dia muaß ma finda! Aber mit a wenig Geld tuasch dr beim Suacha scho leichtr …“ oder „`s Leaba kriagt ma g´schenkt, da Sinn muaß ma ihm selber geaba.“

Doch wer der Ansicht war, es liege ein melancholischer Schleier über dem Abend, irrte gewaltig. Die Gedichte verhalfen oftmals zum Schmunzeln und mitunter zu einem lauten Lacher. Auch sorgten die Geschwister Anita Lepschy und Marianne Baldauf als Duo Saitenklang an Zither, Akkordeon und Gitarre für das entsprechende Ambiente. Das Repertoire bewegte sich von stillen, mitunter fast sphärischen Klängen hin zu mitreißender Stimmungsmusik. So verwundert es kaum, dass im vornehmen Barocksaal nicht viel gefehlt hätte und das zumeist nicht mehr ganz jugendliche Publikum hätte das Tanzbein geschwungen.