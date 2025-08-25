Zeugen gesucht: Zwei Fälle von Vandalismus in Illertissen

In beiden Fällen spricht die Polizei von mutwilliger Beschädigung. Ein Unbekannter demolierte einen Telefonverteilerkasten entlang der Staatsstraße in Richtung Altenstadt. Wie die Polizei vermutet, geschah die Tat zwischen dem 14. und 15. August. Laut Polizeibericht drückte der Täter den Schrank gewaltsam nach hinten. Dadurch brach das Fundament des Telefonverteilerkastens. Ein Servicetechniker des geschädigten Telefonanbieters meldete den Vorfall. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Ein unbekannter Täter beschädigte in Illertissen einen Verkaufsautomaten

Ein ebenfalls Unbekannter hat in Illertissen auf einen Automaten eingeschlagen. Das geschah der Polizei zufolge am frühen Morgen des 24. August zwischen 4.30 und 5 Uhr. Der Täter habe mit großer Wucht gegen den Verkaufsautomaten an der Dietenheimer Straße geschlagen und damit das Steuergerät zerstört. Der Schaden beträgt laut Polizei 100 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Illertissen um Hinweise. Zeugen der jeweiligen Taten können sich dafür unter Telefon 07303/96510 melden. (AZ)