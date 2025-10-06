Icon Menü
Nach dem Poser-Treffen in Altenstadt gibt es Vorwürfe gegen die Polizei

Altenstadt

Vorwürfe gegen einen Polizisten nach dem Posertreffen in Altenstadt

Auto-Angeber finden Gefallen am Parkplatz eines Handelsriesen an der Autobahn A7, Ausfahrt Altenstadt. Die Gemeinde will weitere Treffen verhindern.
Von Karen Annemaier und Michael Kroha
    • |
    • |
    • |
    Hat die Polizei beim Poser-Treffen zu hart durchgegriffen? Nach dem Einsatz nahe der A7-Ausfahrt Altenstadt werden Vorwürfe laut.
    Hat die Polizei beim Poser-Treffen zu hart durchgegriffen? Nach dem Einsatz nahe der A7-Ausfahrt Altenstadt werden Vorwürfe laut. Foto: dpa, privat, Collagen: Annemaier

    Altenstadt als neuer Treffpunkt der süddeutschen Poser-Szene? Am Wochenende haben sich etliche junge Menschen mit PS-starken Fahrzeugen in der Marktgemeinde getroffen, um sich gegenseitig zu begucken, zu filmen und ihre Autos quieteschend über den Asphalt rutschen zu lassen. Driften nennen sie das. Die angerückte Polizei wurde mit Silvesterböllern beschossen und an der Weiterfahrt gehindert. Doch die Poser erheben nun ihrerseits Vorwürfe gegen die Beamten.

