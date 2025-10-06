Vorwürfe gegen einen Polizisten nach dem Posertreffen in Altenstadt

Altenstadt als neuer Treffpunkt der süddeutschen Poser-Szene? Am Wochenende haben sich etliche junge Menschen mit PS-starken Fahrzeugen in der Marktgemeinde getroffen, um sich gegenseitig zu begucken, zu filmen und ihre Autos quieteschend über den Asphalt rutschen zu lassen. Driften nennen sie das. Die angerückte Polizei wurde mit Silvesterböllern beschossen und an der Weiterfahrt gehindert. Doch die Poser erheben nun ihrerseits Vorwürfe gegen die Beamten.

