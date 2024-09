Bahnschranke in Neu-Ulm umfahren: Unfallfahrer muss doch nicht ins Gefängnis

Der Unfall erregte überregional großes Aufsehen und hatte stundenlange Probleme auf der viel befahrenen Illertalbahn zur Folge: Der 33-jährige Fahrer eines Kleintransporters umfuhr an einem Samstagabend im Juli 2022 die geschlossene Bahnschranke an der Reuttier Straße und setzte damit sein Leben in höchstem Maße aufs Spiel. Von Süden kam just in diesem Moment mit 100 Kilometern pro Stunde ein Regionalzug angefahren. Die Lokführerin betätigte Notbremse, konnte den brutalen Zusammenstoß aber nicht verhindern.

