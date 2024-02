Altbürgermeister Heinz Berchtenbreiter ist tot: Weißenhorn war sein Leben

Plus Altbürgermeister Heinz Berchtenbreiter ist jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben. Er genoss das Vertrauen der Menschen und brachte seine Heimatstadt in 24 Jahren deutlich voran. Ein Nachruf.

Man kann es gar nicht anders sagen: Weißenhorn war sein Leben. Hier ist Heinz Berchtenbreiter geboren worden, hier wuchs er auf und hier begann er seine Karriere in der Stadtverwaltung. Und hier war er vor allem 24 Jahre lang Bürgermeister, mit Wahlergebnissen von fast 100 Prozent. Jetzt ist Heinz Berchtenbreiter im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben.

Es ist schon auffällig, wie sehr die Menschen in Weißenhorn ihm vertrauten: 1982 wählten sie ihn mit 99,4 Prozent aller abgegebenen Stimmen – die Wahlbeteiligung betrug immerhin 56,8 Prozent – zu ihrem Bürgermeister. Der parteilose Verwaltungsfachmann hatte 1960 seinen Dienst im Rathaus begonnen, sich stetig fortgebildet und nach oben gearbeitet, bis die Zeit reif war für den Chefsessel. Auf dem saß er fast ein Vierteljahrhundert – mit sagenhaften Zustimmungsraten. Nur einmal lagen sie nicht über 99 Prozent, denn da hatte einen Gegenkandidaten, der allerdings chancenlos blieb. Heinz Berchtenbreiter siegte mit knapp 79 Prozent.