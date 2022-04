Neu-Ulmer Anwalt Heinrich Borst war eine Legende im Gerichtssaal

Plus In Justizkreisen wurde der Mann mit der grünen Robe für seine scharfsinnige und menschliche Art hoch geschätzt. Jetzt ist er mit 86 Jahren gestorben.

Alle Strafverteidiger tragen im Gerichtssaal eine schwarze Robe. Alle? Nein, nur ein Rechtsanwalt aus Neu-Ulm erschien stets mit einem grünlich schillernden alten Umhang, seinem Markenzeichen. Heinrich "Heiner" Borst durfte das, weil er eben Heiner Borst war, ein legendärer Anwalt, eine Instanz in Sachen Recht und Gerechtigkeit, eine unnachahmliche Persönlichkeit. Jetzt ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.