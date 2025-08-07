Icon Menü
Nachverdichtung in Illertissen: Probleme durch dichte Bebauung und geparkte Autos drohen

Illertissen

Nachverdichtung in Illertissen: Wie Bauvorhaben in der Innenstadt Probleme bringen

Der Wohnungsmangel ist groß. Warum also nicht innerorts bauen, wo die Infrastruktur schon da ist? Ein aktuelles Beispiel zeigt, warum das nicht so einfach ist.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    Dieses Haus Bei der Kurzen Breite soll einem Neubau mit mehreren Wohnungen weichen. Aber wie groß darf der werden?
    Dieses Haus Bei der Kurzen Breite soll einem Neubau mit mehreren Wohnungen weichen. Aber wie groß darf der werden? Foto: Sebastian Mayr

    Die Fassade hat schwarze Flecken, der Putz bröckelt. Der Zaun ist schief, der Garten verwildert, aus den Fugen auf der Einfahrt sprießt das Unkraut. Ein Investor will das Haus Bei der Kurzen Breite ein Stück westlich der Bahngleise abreißen und durch einen Neubau ersetzen, am liebsten mit fünf Wohneinheiten. Dem Bauausschuss ist das Projekt zu wuchtig, das Gremium kann sich allenfalls drei Wohnungen vorstellen. Es ist nicht das erste Mal, dass Illertissen Vorhaben als zu groß abweist. Das Beispiel zeigt, welche Probleme bei der Stadtentwicklung aufeinanderprallen.

