Nachverdichtung in Illertissen: Wie Bauvorhaben in der Innenstadt Probleme bringen

Die Fassade hat schwarze Flecken, der Putz bröckelt. Der Zaun ist schief, der Garten verwildert, aus den Fugen auf der Einfahrt sprießt das Unkraut. Ein Investor will das Haus Bei der Kurzen Breite ein Stück westlich der Bahngleise abreißen und durch einen Neubau ersetzen, am liebsten mit fünf Wohneinheiten. Dem Bauausschuss ist das Projekt zu wuchtig, das Gremium kann sich allenfalls drei Wohnungen vorstellen. Es ist nicht das erste Mal, dass Illertissen Vorhaben als zu groß abweist. Das Beispiel zeigt, welche Probleme bei der Stadtentwicklung aufeinanderprallen.

Sebastian Mayr

89257 Illertissen

Nachverdichtung