Illerzeller Trampolin-Turner erfolgreich bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften

Bei den bayerischen Jahrgangsbestenwettkämpfen in Burgkunstadt konnten die Trampolin-Turner und –Turnerinnen vom SV Illerzell durchgängig erstklassige Ergebnisse erzielen und zwei Meister-Titel und eine Silbermedaille erringen.

Die Trainerin der erfolgreichen Jugendlichen, Simone Schädle, ist sehr stolz auf ihre Schützlinge: „Dass die Turnerinnen und Turner auf den Punkt Ihre Leistung so hervorragend abrufen konnten, freut mich überaus. Das ist der verdiente Lohn für den Trainingseifer und die Disziplin, die sie alle Drei immer zeigen. “

Lena Schädle holt den Titel in überzeugender Manier.

Den bayerischen Meistertitel bei den Jugendturnerinnen des Jahrgangs 2013 konnte Lena Schädle in überzeugender Manier erringen. Mit Höchstnoten in Haltung und Schwierigkeit in ihrer Altersgruppe war sie von ihren Konkurrentinnen nicht zu schlagen. Jonas Thanner erreichte bei den Turnern des Jahrganges 2013 den zweiten Platz und eine Silbermedaille. Die höchsten technischen Schwierigkeitswerte reichten ihm leider nicht zum ersten Platz, den er einem Springer aus München überlassen musste. Trotzdem ein toller Erfolg, da er seine Kürübung hier zum ersten Mal im Wettkampf präsentieren konnte.

Mona Schädle erreicht die Tageshöchstwertung aller Teilnehmenden.

Mit der Tageshöchstwertung aller Teilnehmenden an den Jahrgangsmeisterschaften konnte Mona Schädle im Jahrgang 2009 einen überzeugenden Sieg, verbunden mit dem Meistertitel, erreichen. Sie war wie ihre Schwester Lena an diesem Tag durch ihre Präzision, gepaart mit technischen Schwierigkeiten, nicht zu bezwingen.

