Feuerwehr Jedesheim blickt zuversichtlich in die Zukunft

Von links: Michael Bettenmann, Andreas Häutle, Maximilian Kempter, Lukas Neugebauer, Nicolai Haug, Karl Pfister, Johannes Schwarzer. Foto: Verein

Die Feuerwehr Jedesheim hielt Anfang April ihre Mitgliederversammlung ab. Der scheidende Vorstand Clemens Jans berichtete über ein erfolgreiches Vereinsjahr. Trotz wetterbedingter Absagen konnten einige Termine stattfinden.

Mit großer Vorfreude wird auf das Jahr 2026 geblickt, in dem die Wehr ihr 150-jähriges Bestehen feiern darf. Doch nicht nur Feste und Ausflüge stehen bei der Feuerwehr Jedesheim auf der Agenda. Die Nachwuchsförderung ist ein wichtiges Standbein. Bereits in der Kinderfeuerwehr werden die Jüngsten spielerisch an die Thematik „Feuerwehr“ herangeführt. Ebenfalls stolz kann der Verein auf die Jugendarbeit sein. Kommandant Kilian Jans berichtete über die zahlreichen Einsätze, die vermehrt im Bereich THL liegen.

„Fluthelfer-Nadel“ für zahlreiche Kameraden

Auch die Feuerwehr Jedesheim zeigte im vergangenen Jahr, dass das Anpacken über den Ortsrand hinweg selbstverständlich ist. Zahlreiche Kameraden wurden deshalb mit der „Fluthelfer-Nadel“ ausgezeichnet, da sie bei der Hochwasserkatastrophe vergangen Jahres mit angepackt haben. Die reibungslose, ortsübergreifende Zusammenarbeit wurde ebenso von Stefan Träger, dem Ersten Kommandanten der Stadt Illertissen, in seinen Grußworten gelobt. Der Erste Bürgermeister Jürgen Eisen bedankte sich ebenfalls für den Einsatz, welchen die Wehr das ganze Jahr leistet.

Rainer Berger vervollständigt Dreiergespann der Vorsitzenden

Ein großer Punkt der Mitgliederversammlung waren die Neuwahlen. Nach 15 Jahren legten Clemens Jans sein Amt als Vorstand und Wolfgang Gleich sein Amt als Schriftführer nieder. Schnell zeigte sich, dass sich die Jedesheimer Feuerwehr keine Sorge um die Besetzung der Ämter machen muss. Das Dreiergespann der Vorsitzenden vervollständigt nun Rainer Berger, der sein Amt als Kassierer an Carina Popp weitergibt. Kerstin Schmidberger wurde als Schriftführerin gewählt.

Eine beachtliche Ehrung erhielt das Ehrenmitglied Karl Pfister. Dieser wurde für 60 Jahre geehrt. Ebenso wurden Josef Ritter (50 Jahre) und Andreas Häutle (40 Jahre) sowie Nicolai Haug, Maximilian Kempter und Lukas Neugebauer (alle zehn Jahre) geehrt.

