Weißenhorner verschickt Nacktbilder und wird erpresst

Das Phänomen wird im Englischen als „Sextortion“ beschrieben, im Deutschen spricht man von „Sexpressung“, also die Mischung aus Sex und Erpressung. In diesem Fall hat ein 23-Jähriger aus Weißenhorn Kontakt zu einer vermeintlichen Internetbekanntschaft aufgebaut. Wie die Polizei mitteilt, versandte der Mann Intimbilder von sich, ohne die wahre Identität der Frau zu kennen. Damit wurde er später erpresst. Entweder er sollte mehrere Hundert Euro bezahlen, oder die Fotos gelangten an die Öffentlichkeit.

Weißenhorn: 23-Jähriger wird mit Nacktbildern und Steam-Codes erpresst

Zunächst ging der 23-Jährige der Forderung nach und kaufte sogenannte Steam-Codes. Damit lässt sich auf einer Online-Videospielplattform Geld einlösen. Als die Täter daraufhin nochmals versuchten, Geld von dem Weißenhorner zu erpressen, hatte er genug, ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt ausdrücklich: Auf keinen Fall sollten Intim-Aufnahmen über das Internet versandt werden. (AZ)