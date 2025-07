Nackter Mann fragt am See nach Sonnencreme und befriedigt sich dann vor zwei Frauen

Ein nackter Mann hat am Mittwochnachmittag zwei Frauen am Sendener Waldsee um Sonnencreme gebeten. Anschließend cremte er sich unmittelbar vor den beiden ein und befriedigte sich dabei Blickrichtung zu diesen selbst. Die Polizei stellte den 31-Jährigen noch am Ort.

Passanten machten eine Streife der Sendener Polizei auf den Vorfall, den 31-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. (AZ)