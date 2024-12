Diebeszug durch Weißenhorn: Frau überrascht Täter in ihrer Garage

Tablets, Papiere, Geld: Auf einem Diebeszug durch das gesamte Weißenhorner Stadtgebiet in der Nacht auf Montag sind Unbekannte in zahlreiche Autos eingebrochen, die sowohl auf privaten als auch öffentlichen Flächen standen. Wie die Polizei Weißenhorn mitteilt, liegt der Gesamtwert der Beute aus allen Taten im unteren vierstelligen Bereich. Bei manchen Fahrzeugen blieb es lediglich bei einem versuchten Diebstahl – auch, weil eine Bürgerin einen der Täter auf frischer Tat ertappte.

Diebe stehlen unter anderem mehrere Tablets aus Autos in Weißenhorn

In der Straße „Zum Hochgericht“ durchwühlten Unbekannte zwei Fahrzeuge auf einem Privatgrundstück und entwendeten einen niedrigen Betrag an Bargeld. Etwas höher fiel die Ausbeute der Diebe in der Germanenstraße aus: Dort wurde ein Tablet, aus einem Auto gestohlen, das in der Einfahrt des Geschädigten geparkt war. Ein weiteres Tablet entwendeten die Täterinnen oder Täter aus einem Fahrzeug, das in einer unverschlossenen Garage in der Thannbergstraße stand.

In der Schluckenauer Straße verschwand ein Geldbeutel sowie ein schwarzes Mäppchen mit Dokumenten aus einem Pkw. Letztere wurden später jedoch in der Nähe des Tatorts gefunden. Dafür stahlen die Diebe Fahrzeug- und Ausweispapiere aus einem Wagen in der Engelbert-Satzger-Straße. Ein Navigationsgerät, eine Armbanduhr und ein Herrenparfüm nahmen sie aus einem Auto in der Max-Rauth-Straße mit.

Die Polizei bittet nach Diebeszug durch Weißenhorn um Hinweise

Drei weitere Fahrzeuge, abgestellt in der Schluckenauer Straße, im Ahornweg und in der Günzburger Straße, wurden von den Tätern durchsucht, jedoch blieb es hier bei Versuchen, da sie offenbar keine verwertbaren Gegenstände fanden. Bei einem Pkw, der in der Schluckenauer Straße in einer Garage geparkt war, war es nur vom Zufall abhängig, dass es bei einem versuchten Diebstahl blieb: Eine Fahrzeughalterin überraschte am Montag um 06.25 Uhr einen der Täter, der sich in ihrer Garage zwischen Pkw und Wand versteckte. Als sie laut um Hilfe rief, flüchtete der Mann zu einem Komplizen. Beide entfernten sich schnellen Schrittes in östliche Richtung.

Eine Beschreibung der Täter konnte die Geschädigte nicht geben. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 07309 96550 zu melden. (AZ)