In Weißenhorn und Umgebung sind jetzt zwei vollelektrische Pfiffibusse unterwegs

Mobilität mit frischem Outfit: Zwei speziell folierte Mercedes-Benz eVitos sind nun als Elektro-Rufbusse rund um Weißenhorn unterwegs. Die Pfiffibusse im Landkreis Neu-Ulm bieten am Abend und am Wochenende unter anderem in der Fuggerstadt und deren Umgebung noch mehr Mobilität. Sieben Linien verkehren im sogenannten On-Demand Rufbus-System – abhängig von der jeweiligen Haltestelle mit oder ohne Buchung – in Kooperation mit der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (Ding). Die BBS Mittelschwaben KG, Betreiberin der Pfiffibus-Linien 1 und 2, hat ihre Flotte um zwei vollelektrische Mercedes-Benz eVitos erweitert, die seit einigen Tagen in einem frisch gestalteten Ding-Design unterwegs sind.

Die beiden kompakten Achtsitzer bieten nach Angaben des Verkehrsverbunds mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern ideale Voraussetzungen für den Einsatz im Nahverkehr. Bei der Vorstellung der von Ding im Rahmen eines Pilotprojekts gekennzeichneten neuen Fahrzeuge zeigten sich die Neu-Ulmer Landrätin Eva Treu und Ding-Geschäftsführer Bastian Goßner angetan von den umweltfreundlichen Transportern. „Ich freue mich sehr, dass erstmals im Landkreis Neu-Ulm E-Fahrzeuge als Pfiffibusse eingesetzt werden.“, wird die Politikerin in einer Pressemitteilung zitiert. Damit werde vor Ort ein wichtiger Beitrag geleistet, um den öffentlichen Personennahverkehr noch nachhaltiger zu gestalten.

Auf dem Betriebshof in Weißenhorn können die beiden eVito schnell geladen werden

Goßner verwies auf die ansprechende Folierung der Fahrzeuge durch sein Unternehmen. „Die durchgängige Erkennbarkeit der Verbundverkehrsmittel für die Kundinnen und Kunden ist ein wichtiges Merkmal, das wir hier gemeinsam ausprobieren.” Josef Brandner, Geschäftsführer der BBS Mittelschwaben KG, fügte hinzu: „Mit der Einführung der neuen eVitos verbinden wir moderne Technik mit regionaler Verantwortung. Die Fahrzeuge bieten nicht nur einen hohen Fahrkomfort, sondern sind durch unsere eigene Ladeinfrastruktur auch im täglichen Einsatz flexibel und zuverlässig einsetzbar.“

Am firmeneigenen Betriebshof in Weißenhorn stehen mehr als zehn Ladeplätze mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt zur Verfügung. Dadurch können die Fahrzeuge Brandner zufolge bei Bedarf schnell und effizient zwischengeladen werden. Wie alle anderen Rufbusse sind auch die elektrischen Pfiffibusse mit regulärem Ding-Fahrschein nutzbar. Eine Buchung ist in der Ding-Fahrplanauskunft, über die Ding-App (Fahrtauskunft) oder per Telefon möglich - die Nummer steht in den Fahrplantabellen. (AZ)