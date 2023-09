Model Ana unterstützt Lebenshilfe: "Bei GNTM war vieles gestellt. Das sind echte Momente"

Plus Die Influencerin aus Nersingen Ana Martinovic setzt sich für die Inklusion behinderter Kinder ein. Sie erzählt, was ihre Familie damit zu tun hat.

Als Model und Influencerin wird Ana Martinovic auf Filmpremieren und für Titelseiten von Zeitschriften abgelichtet. Bekanntheit hat die 23-Jährige aus Nersingen durch die Fernsehshow " Germany's Next Topmodel" erlangt. Jüngst hat Martinovic selbst einen Kameramann engagiert, der sie bei einem ganz persönlichen Projekt begleitet. Das Model aus Nersingen ist ab Sonntag, 10. September, die Social-Media-Botschafterin der Lebenshilfe Donau-Iller.

Martinovics Verlobter hat einen Bruder mit Downsyndrom. Kiki benötige im Alltag mehr Unterstützung als andere Neunjährige, sagt sie. Mit Fremden rede er etwa bislang nicht flüssig. "Trotzdem liebe ich ihn, als wäre er mein Bruder", sagt die 23-Jährige. Martinovic begleitete ihn häufig auf den Spielplatz. "Dort habe ich ganz viel Lob von Müttern bekommen. Da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass Kiki für andere Menschen nicht normal ist." Martinovic fasste den Entschluss, ihre Plattform zu nutzen, um den Umgang mit behinderten Menschen zu normalisieren.