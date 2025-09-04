Umspannwerk in Senden ist für rund zwei Millionen Euro modernisiert worden

Gemeinsam mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm betreibt die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) das Umspannwerk an der Mühlbachstraße in Senden. Es spielt eine wichtige Rolle für die Versorgung der Stadt Senden und der zahlreichen Industriebetriebe in der Region. Ein großer Teil der Anlagentechnik stammte allerdings noch aus den 1980er-Jahren und musste altersbedingt erneuert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Wie die LVN, der Betreiber des regionalen Stromverteilnetzes, mitteilt, ist die Erneuerung des Umspannwerks im August abgeschlossen worden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro investiert.



Im Rahmen der Bauarbeiten hat die LVN laut Pressemitteilung die Hochspannungsgeräte des Umspannwerks bei laufendem Betrieb modernisiert. Dazu zählen Komponenten wie Leistungsschalter oder Kombiwandler. Sie verbinden die im Umspannwerk ankommenden Freileitungen mit der restlichen Technik des Umspannwerks – zum Beispiel den Transformatoren. „Bei der Erneuerung der Hochspannungsgeräte haben wir sogenannte Baueinsatzkabel verwendet“, erläutert Thomas Lindenmayr, Projektleiter bei der LVN. „Die Baueinsatzkabel funktionieren wie temporäre Stromleitungen. Sie verbinden die Freileitung direkt mit den Transformatoren, auch ohne die Hochspannungsgeräte. Der Strom konnte so wie gewohnt weiterfließen –

Stromkundinnen und -kunden haben von der Erneuerung also nichts gemerkt“, berichtet er.

Ende 2024 wurde auf dem Gelände in Senden ein neues Technikgebäude errichtet

Der Netzbetreiber hat auch die Leit- und Sekundärtechnik erneuert. Sie dient der Steuerung und Messung interner Vorgänge im Umspannwerk wie zum Beispiel dem Stromfluss. Mit neuer digitaler Technik kann die LVN diese Daten nun direkt aus der zentralen Netzleitstelle in Augsburg einsehen und das Umspannwerk effizienter steuern. „Auch Störungen oder Fehler kann die LVN so schneller orten und beheben. Das stärkt die regionale Versorgungssicherheit weiter“, teilt das Unternehmen mit.



Bereits Ende 2024 hat die LVN ein neues Technikgebäude auf dem Umspannwerksgelände errichtet, in dem der Großteil der internen Leit- und Sekundärtechnik untergebracht ist. Aktuell finden auf dem Umspannwerksgelände noch Rest- und Aufräumarbeiten statt.



Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien steigt schnell und stark an. Die Lechwerke, zu denen die LVN gehört, setzen deshalb laut der Mitteilung ein umfangreiches Investitionsprogramm um: Innerhalb von fünf Jahren seien Investitionen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro geplant. Der Großteil davon fließe in den Ausbau und die Modernisierung des regionalen Stromverteilnetzes.

E.On-Konzern kauft Netzkomponenten für insgesamt rund 300 Millionen Euro

Bestandteil dieses Programms ist demnach die Beteiligung an einer groß angelegten Beschaffungsinitiative des E.On-Konzerns: Für rund 300 Millionen Euro sichert sich die LVN wichtige Netzkomponenten wie Transformatoren, Schaltanlagen, Ortsnetzstationen sowie Mittel- und Niederspannungskabel. „Diese langfristigen Beschaffungsverträge mit europäischen Herstellern schaffen Planungssicherheit, sichern Lieferketten und ermöglichen eine beschleunigte Umsetzung der Investitionsvorhaben in der Region“, kündigt das Unternehmen an. Ein weiterer Teil fließe in Innovationsprojekte zur Digitalisierung und Smartifizierung des Stromverteilnetzes. (AZ)