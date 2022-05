20.000 Euro weg: Falscher Polizist zockt Neu-Ulmerin mit Schockanruf ab

Ein falscher Polizeibeamter gaukelt einer 68-Jährigen vor, ihr Sohn sei in Haft. Die vermeintliche Kaution brachte sie vors Amtsgericht Neu-Ulm.

Ein falscher Polizist hat einer Neu-Ulmerin 20.000 Euro abgeknöpft. Laut Polizeibericht bekam die Frau am Mittwochnachmittag einen Anruf des vermeintlichen Beamten. Er sagte, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Damit er nicht in Untersuchungshaft kommt, müsse eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro beim Gericht einbezahlt werden. Nach der Übergabe kamen der Frau Zweifel – sie wandte sich an die Polizei.

Um die Lüge zu untermauern, stöhnte sogar der angebliche Sohn ins Telefon. Auch seine vermeintliche Rechtsanwältin bestätigte die Angaben des falschen Polizisten. Die 68-Jährige hob daraufhin das Geld bei ihrer Bank ab und parkte nahe dem Neu-Ulmer Amtsgericht. Die Täter sagten, dass sie das Gericht nicht betreten dürfe, da sie keinen aktuellen PCR-Test habe. Darum holte ein Bote das Geld am Parkplatz ab. Auf der Rückfahrt kamen der Frau Zweifel an dem Vorfall, darum zeigte sie die Tat bei der Polizei an. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm.

Schon im April erbeuteten Betrüger auf diese Weise 31.000 Euro

Das ist nicht der erste Fall dieser Art. Schon Anfang April wurden eine 86-Jährige und ihre 46-jährige Tochter Opfer dieser Masche. Ein falscher Polizist forderte sie auf, 31.000 Euro beim Amtsgericht abzugeben, um den Sohn der 86-Jährigen nach einem tödlichen Unfall vor der Untersuchungshaft zu bewahren. Die Tochter holte daraufhin das Geld von der Bank und übergab es auf dem Parkplatz an einen Boten.

Die Kriminalpolizei ruft erneut zur Vorsicht auf. Beamte würden am Telefon nicht um Geld oder Wertgegenstände bitten. Angerufene sollen skeptisch sein, im Zweifel auflegen und die zuständige Behörde anrufen. (AZ)