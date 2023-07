Auch Oberlandesgericht München entscheidet zugunsten von Magier Florian Zimmer

Im Streit mit dem ehemaligen Eventmanager Michael Ecker gibt auch das höchste bayerische Zivilgericht dem Neu-Ulmer Magier Florian Zimmer recht. Das sagt sein Anwalt dazu.

Die nächste Entscheidung im Streit zwischen dem Neu-Ulmer Magier Florian Zimmer und dem ehemaligen Event-Manager Michael Ecker ist gefallen: Wie Zimmers Anwalt Michael Scheele am Dienstagabend in einer Presseerklärung bekannt gab, hat das Oberlandesgericht München eine vorangegangene Entscheidung des Landesgerichts München vom Mai bestätigt. Demnach darf Florian Zimmer weiterhin Ecker als Erpresser und Lügner bezeichnen. Diese Aussagen wollte Ecker per Gericht Zimmer verbieten lassen. Doch beide Gerichte lehnten diese Forderung ab.

Das Oberlandesgericht habe die Entscheidung des Landgerichts ausdrücklich als "äußerst sorgfältig begründet" gewürdigt, heißt es in der Presseerklärung. Gegen diese Entscheidung des höchsten bayerischen Zivilgerichts gebe es für den ehemaligen Eventmanager kein Rechtsmittel mehr, so die Einschätzung von Anwalt Scheele. "Er wird mit dem Makel einer erneuten Prozessniederlage und den damit verbundenen erheblichen Kosten leben müssen."

Dritte Prozessniederlage des Eventmanagers gegen den Magier aus Neu-Ulm

Vor dem Landgericht Ulm hatte der selbst ernannte "beste Manager der Welt" unlängst eine weitere Prozessniederlage gegen Zimmer hinnehmen müssen. Da habe dieser noch behauptet, der Betreiber des Neu-Ulmer Magietheaters habe hier so etwas wie einen "Heimvorteil" gehabt. Scheele spricht in diesem Zusammenhang von einer "hilflosen Beschönigung", die dem Gegner bei einer "krachenden zweifachen Prozessniederlage in München nicht gelingen" werde. Gegen das Urteil des Landgerichts hatte der Münchner Berufung beim Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt. Der Anwalt von Florian Zimmer erwartet auch hier, dass Ecker keinen Erfolg haben werde.

"Die von ihm zu tragenden Kosten werden jenen Betrag um ein Mehrfaches übersteigen, den Florian Zimmer (ohne Rechtspflicht) bereit war, vor Prozessbeginn an Michael Ecker zu bezahlen, um ihn von einer Verleumdungskampagne abzuhalten", schätzt der Anwalt.

Lesen Sie dazu auch