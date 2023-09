Neu-Ulm

Brutale Schlägerei im Zug nach Altenstadt: Gericht verurteilt drei Jugendliche

Plus Eine Pöbelei zwischen einer Jugendgruppe und einem betrunkenen Mann eskaliert. Drei junge Männer müssen sich vor dem Jugendschöffengericht Neu-Ulm verantworten.

Von Rosaria Kilian

Die Schlägerei im Zug zwischen Illertissen und Altenstadt ist aus mehreren Winkeln aufgezeichnet. Die Zeitstempel in der Ecke des Videos zeigen den 23. Dezember 2021, ungefähr halb zwei Uhr nachmittags. Schulkinder tummeln sich dort nach ihrem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien und Reisende sind auf dem Weg zu ihren Familien. Dann plötzlich schlägt der zur Tatzeit 18-jährige S. mit einem massiven Fahrradschloss auf einen Bauarbeiter ein. Auch seine zwei damals 17-jährigen Cousins S. und Ö. schlagen zu. Das Schöffengericht um Thorsten Tolkmitt zeigte Aufnahmen der Videoüberwachung, denn die drei Heranwachsenden aus Altenstadt sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Die drei Angeklagten waren am Tag vor Heiligabend mit einem weiteren Freund und der kleinen Schwester des Angeklagten S. nach Altenstadt gefahren, um dort einen freien Nachmittag im Elternhaus von Ö. zu verbringen. Im Zug habe nach Aussage der Angeklagten ein Mann das Mädchen in der Gruppe begafft. Daraufhin fragten sie den 45-jährigen Mann, der in orangefarbener Bauarbeiter-Montur unterwegs war, "ob er geil auf kleine Kinder" sei. Der Mann ließ sich davon provozieren und soll die Jugendlichen mehrfach gefragt haben, ob sie sich mit ihm prügeln wollten. Auf der Überwachungskamera des Zuges ist zu sehen, dass der Mann mehrfach sehr nah zu der Gruppe Jugendlicher ging. Dabei rochen die Angeklagten, dass der Mann alkoholisiert war.

