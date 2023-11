Hohe Auszeichnung für den ehemaligen Bürgermeister von Buch

Roland Biesenberger erhält die kommunale Verdienstmedaille in Bronze des Freistaats Bayern. Der stellvertretende Landrat würdigt seine Leistungen.

Der ehemalige Bürgermeister von Buch und frühere Kreisrat, Roland Biesenberger, hat als Kommunalpolitiker der CSU viel bewegt. Für sein großes Engagement wurde er nun mit der kommunalen Verdienstmedaille in Bronze geehrt. Der stellvertretende Landrat Erich Winkler überreichte ihm die hohe Auszeichnung des Freistaats Bayern bei einer Feierstunde im Landratsamt Neu-Ulm.

Biesenberger war von 1997 bis 2008 und wieder von 2020 bis 2021 Mitglied des Bucher Marktrates. Von 2008 bis 2020 war er zwei Wahlperioden lang Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Buch und gleichzeitig Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch. Sechs Jahre, von 2014 bis 2020, gehörte er dem Kreistag an.

Zahlreiche Baugebiete entstanden während Biesenbergers Amtszeit in Buch

Ein besonderes Projekt Biesenbergers war nach Angaben des Landratsamts der Bau eines neuen Kindergartens in Buch, der – so würdigte es der stellvertretende Landrat – „ohne deinen außergewöhnlichen Einsatz nicht zustande gekommen wäre“. Große Anerkennung weit über den Landkreis hinaus erfuhr auch die Sanierung und Umnutzung des denkmalgeschützten früheren Gasthauses Lamm in der Ortsmitte von Buch. Eine neue Gastwirtschaft wurde eingerichtet und durch einen Ergänzungsbau, den Dorfstadel, erweitert. Im Jahr 2013 erhielt der Markt Buch für dieses großartige Projekt und das damit verbundene bürgerliche Engagement den Bayerischen Staatspreis.

Darüber hinaus wurden unter Biesenbergers Führung vier Gewerbegebiete ausgewiesen, worauf sich zahlreiche Betriebe ansiedelten. Auch den Wohnungsbau hat der Geehrte stark vorangebracht. Zahlreiche Baugebiete entstanden in unterschiedlichen Größen und in der Hälfte aller Bucher Ortsteile.

Biesenberger schaffte es, die Ortsumfahrung von Obenhausen zu realisieren

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, schaffte es Biesenberger trotz beträchtlicher Hürden, dass die Ortsumfahrung von Obenhausen, die in den 1990er-Jahren begonnen worden war, im Jahr 2017 fertiggestellt wurde, wobei der Freistaat die gesamten Kosten übernahm. Biesenbergers großes Engagement steht zudem hinter dem Bau von drei Radwegen im Gemeindebereich mit zusammen rund zehn Kilometer Länge. Außerdem sicherte er als Bürgermeister die Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger, indem er zwei Lebensmittelmärkte in die Marktgemeinde holte.

In seiner Gesamtwürdigung sagte der stellvertretende Landrat: „Du hast mit deinem Einsatz vieles in unserer Heimat bewegt. Ja, ich möchte sogar sagen: Du hast ein Stück Geschichte unserer Heimat geschrieben, indem du auf vorbildliche Weise für deine Marktgemeinde kommunale Verantwortung übernommen hast.“ Er gratulierte Roland Biesenberger herzlich zu seiner Auszeichnung. (AZ)