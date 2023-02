"Corona-Spaziergänger" greift Polizisten an und muss 7200 Euro zahlen

Ein Mann attackiert bei einem "Lichterspaziergang" mehrere Polizisten und verletzt sie. Das bringt ihn beinahe vor Gericht, doch letztlich kommt es nicht dazu.

Es wäre einer von vielen Prozessen gewesen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Ein 30-Jähriger nahm im Januar 2022 an einer als "Lichterspaziergang" bezeichneten und nicht angezeigten Versammlung gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Ulm und Neu-Ulm teil. Als die Teilnehmenden die übliche Route verlassen wollten, hinderte sie die Polizei daran. Daraufhin attackierte der 30-Jährige mehrere Polizisten. Gegen den Mann wurde ein Strafbefehl erlassen, gegen den er Einspruch einlegte. Jetzt, kurz vor der Verhandlung, nahm er diesen zurück. Was war im Januar 2022 genau passiert?

Nachdem die "Spaziergänger" die Herdbrücke gegen 20 Uhr überquert hatten, setzten sie ihre Route im Stadtgebiet von Neu-Ulm fort. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei begleiteten sie dabei. Der 30-Jährige bildete mit mehreren anderen Personen die Spitze des Versammlungszuges. Wie das Amtsgericht Neu-Ulm in einer Pressemeldung mitteilt, wollten die Teilnehmenden der Versammlung die übliche Route unvorhergesehenerweise verlassen.

30-jähriger "Corona-Spaziergänger" aus Ulm muss 7200 Euro zahlen

Beamte hinderten sie daran, indem sie eine Polizeikette bildeten. Um diese "Absperrung" zu durchdringen, soll der 30-Jährige mit weiteren Versammlungsteilnehmenden mehrere Polizisten mit den Händen gestoßen und geschubst haben und die Beamten mehrfach gewaltsam körperlich attackiert haben. Dadurch hätten drei Polizisten "nicht unerhebliche Verletzungen" davongetragen, heißt es in der Mitteilung.

Einen daraufhin gegen ihn erlassenen Strafbefehl akzeptierte der Mann nicht. Er legte Einspruch ein, weshalb ein Prozess anberaumt wurde, der am 28. Februar hätte stattfinden sollen. Die Verhandlung wurde nun allerdings abgesetzt, da der 30-Jährige seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückgenommen hat. Danach hat er sich wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in vier Fällen sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in neun Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen strafbar gemacht. Daher wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, die insgesamt 7200 Euro beträgt. (AZ, somax)

Lesen Sie dazu auch