Ein Muiscal für Klein und Groß: "Aladin" in Neu-Ulm aufgeführt

Plus Das Märchen "Aladin und die Wunderlampe" wurde im Edwin-Scharff-Haus als Musical gezeigt. Dabei ging es auch um moderne Themen.

Die Prinzessin auf dem Programmheft dürfte manchem vor Ort bekannt vorgekommen sein. Denn die Neu-Ulmerin Wiebke Isabella Neulist tourte schon mit dem Bochumer Musicaltheater "Liberi". Beim ausverkauften Familienmusical "Aladin" im Edwin-Scharff-Haus verkörperte allerdings die Österreicherin Bernadette Prader die Prinzessin Yasmin. Das Publikum, größtenteils Familien mit Kindern, hatte viel Spaß an der modernen Inszenierung und den poppigen Songs.