Neu-Ulm/Günzburg

Gewalt gehört für Polizeibeamten in der Region zum Alltag

In ihrer Arbeit sehen sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte immer häufiger Gewalt ausgesetzt - oft mit körperlichen Folgen.

Plus Die Zahl der Polizeibeamten, die im Einsatz verletzt werden, ist stark angestiegen. Fälle aus den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg zeigen das Ausmaß der Gewalt.

Wenn sie auftauchen, sind sie nicht immer bei allen Anwesenden willkommen. Das gehört für Polizistinnen und Polizisten zum Alltag. Zuletzt sind die Einsätze im Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West aber auch immer gefährlicher geworden. Die Fälle verbaler und körperlicher Gewalt häufen sich schon länger. Sorgen macht den Verantwortlichen aber besonders, dass es zuletzt zu einem deutlichen Anstieg der verletzten Einsatzkräfte gekommen ist.

Ein Beispiel für die Zunahme der Gewalt ist ein Angriff auf Polizeibeamte in Memmingen im Dezember des vergangenen Jahres: Weil eine Ruhestörung gemeldet wurde, fuhren die Einsatzkräfte zu einem Einfamilienhaus. Zwei aggressive Bewohner attackierten die Polizeibeamten massiv in Form von Schlägen, Tritten und Bissen. Ein Polizist wurde kurzzeitig gewürgt. Es brauchte mehrere Streifenbesatzungen sowie den Einsatz des Reizstoffsprühgeräts und die Drohung, den Schlagstock zu benutzen, um weitere Gewalt gegen die Polizeibeamten zu verhindern. Die Bilanz: Drei Polizisten wurden verletzt und waren nicht mehr dienstfähig. „Der Anstieg der verletzten Kollegen und die Form der Gewalt, mit welcher die Einsatzkräfte attackiert werden, sind besorgniserregend.“ so Polizeipräsidentin Claudia Strößner.

