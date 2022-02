Unfälle in der Region: Zweiradfahrer leben besonders gefährlich auf den Straßen

Plus Zum Start in die Zweiradsaison veröffentlicht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West ernüchternde Zahlen. Vor allem Pedelec-Fahrer werden Opfer von Unfällen.

Eigentlich ist die Bilanz des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West für 2021 sehr erfreulich. Die Unfallzahlen liegen nur wenig über denen des Corona-Jahres 2020, als auf den Straßen zwischen Alpen und Donau teilweise gar nichts los war, und deutlich unter denen von 2019. Doch in einem Bereich hat die Region im vergangenen Jahr leider kräftig zugelegt: Wer auf zwei Rädern unterwegs war, lebte ausgesprochen gefährlich. Und längst nicht immer waren diejenigen an den Unfällen schuld, die auf mehr Rädern unterwegs gewesen sind.