Heldinnen im Kreißsaal: So arbeiten die Hebammen in der Donau-Klinik

Plus Von Anamnese bis Nachbetreuung begleiten sie Schwangere – auch wenn es turbulent wird. Zwei Hebammen der Donauklinik Neu-Ulm erzählen, was ihren Job ausmacht.

Die Geburt des kleinen Samuel sorgte in der Geburtshilfestation der Donauklinik vor einigen Tagen für Aufruhr. Die werdende Mutter Ruth Wambui Piller brachte bereits auf dem Klinikparkplatz die Füßchen ihres Babys zur Welt. Der Kleine lag nämlich verkehrt herum im Bauch seiner Mutter. Das Team des Donauklinikums schritt schnell und bestimmt zu Tat und brachte einen Teil des Babys auf dem Parkplatz und einen Teil per Kaiserschnitt im Kreißsaal zur Welt. Maßgeblich daran beteiligt war auch die Arbeit der Hebammen, die die turbulente Geburt begleiteten.

Michaela Glöggler war eine der zwei Hebammen, die an besagtem Tag im Dienst waren. Sie kannte Frau Piller und ihren Partner bereits aus Vorgesprächen und hatte sie auch über die Behandlungsmethoden der Steißlage ihres Sohnes aufgeklärt. Das Paar hatte für den gleichen Tag einen Termin zu einer "äußeren Wendung" in der Neu-Ulmer Klinik vereinbart. Bei dieser Behandlung versucht das Geburtshilfepersonal, das Baby in Steißlage manuell in die richtige Position zu massieren. Bei der Schwangeren setzten aber just in der Nacht vor der geplanten "äußeren Wendung" die Wehen ein, mit einem Blasensprung machte sie sich auf dem Weg in die Klinik. Glöggler gehörte zum Notfallteam, das sofort auf den Parkplatz eilte und an Ort und Stelle mit seiner Arbeit begann.

2022 wurden in der Donauklinik 1443 Babys geboren

"Mit der Fußlage, das hab’ ich so auch noch nicht erlebt", sagt Glöggler. Wenn bei einer Steißgeburt das Gesäß des Babys vorausgeht, stehen die Chancen laut Chefarzt Dr. Andreas Reich besser, dass das Baby durch den Muttermund passt. Der kleine Samuel allerdings wollte mit den Füßen voraus und den Händen über dem Kopf zur Welt kommen. Da war Hebamme Glöggler klar: Irgendetwas läuft hier nicht nach Plan. Sie habe die Frau angeleitet, tief in Bauch zu atmen. Währenddessen versuchten die Ärzte, die Ärmchen des Babys aus der Mutter und an seinem Kopf vorbei zu manövrieren. Als das nicht gelang, entschieden sie sich gemeinsam für einen Notkaiserschnitt.

Die Frau sei sehr dankbar gewesen, dass das Team so rasch auf die veränderte Situation reagiert habe, erzählt Glöggler. In der Geburtshilfe-Station der Neu-Ulmer Donauklinik wurden vergangenes Jahr 1443 Babys geboren. Die drei Kreißsäle und das Wannenzimmer für Wassergeburten blicken über die Donau, der Flur der Geburtshilfe hebt sich mit Linoleum in Holzoptik und bunten Bildern an der Wand vom restlichen Krankenhaus ab. Auf die niedrige Kaiserschnittrate ist das Donauklinikum stolz: 2022 endeten nach Angaben des Klinikums 20,7 Prozent der Schwangerschaften per Kaiserschnitt. Einen Notkaiserschnitt, so wie vergangene Woche bei Frau Piller, musste das Team 2022 lediglich siebenmal einleiten.

Der Anspruch an Hebammen ist gestiegen

Privatdozent Dr. Andreas Reich führt diese Quote auch auf die gute Hebammenbetreuung zurück. Glöggler und ihre Kollegin und Hebammen-Kreissprecherin Bianca Berisha-Schlachter berichten, dass die Ansprüche an Hebammen stark gestiegen seien. Werdenden Müttern sei eine persönliche Betreuung heutzutage sehr wichtig. Vor allem beim ersten Kind kämen sie häufig mit vielen Sorgen in die Anamnese, also das Erstgespräch mit der Hebamme, sagt Berisha-Schlachter. Aber: "Wenn sie einmal für eine Geburt hier am Haus waren, entscheiden sich die meisten auch für weitere Geburten für uns", ergänzt sie stolz.

Hebamme Glöggler: "Die meisten Frauen wissen instinktiv, was bei einer Geburt zu tun ist."

Hebamme sei immer ihr Traumberuf gewesen, erzählt Glöggler. Schon in der Abizeitung habe das gestanden, sagt sie. Auch sie hält einen engen Austausch mit den Schwangeren und ihren Familien für sehr wichtig. Der erste Kontakt findet oftmals schon Monate vor der Geburt des Kindes statt. "Mit dem positiven Schwangerschaftstest sollten sich werdende Eltern schon um eine Hebamme bemühen", rät Glöggler.

Bei der Geburt sei sie immer noch oft überwältigt, wie natürlich der Vorgang für die werdende Mutter zu sein scheint. Glöggler sagt, die meisten Frauen wissen instinktiv, was wann zu tun ist. "Nur um den Mann muss man sich manchmal kümmern", ergänzt Chefarzt Dr. Reich. In extremen Situationen wie bei der turbulenten Geburt des kleinen Samuel zahle sich aus, dass Hebamme und Eltern während der Schwangerschaft ein gutes Verhältnis aufbauen. "Die Hebamme kann die Schwangere am besten einschätzen", sagt Dr. Reich. Berisha-Schlachter und Glöggler nicken zustimmend.