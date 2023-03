Nach Rechtsstreit: Partyband startet als Dirndlstürmer durch

Plus Jahrelang sorgte eine Hobby-Band aus Neu-Ulm auf Hochzeiten und Feiern für Stimmung. Dann verklagte die Gruppe Caipirinha aus Utting sie wegen des Namens.

Zunächst waren sie sich nicht sicher, ob sie mit der Musik weitermachen können. Der Streit habe sie viel Geld und Nerven gekostet, erzählt Martina Vogel. Sie ist Sängerin und Frontfrau der Partyband aus Holzschwang, die im Zentrum eines einjährigen Rechtsstreits um ihren Bandnamen stand. Erst kurz vor Weihnachten wurde die Auseinandersetzung vor Gericht beigelegt. Die Uttinger Partyband Caipirinha hatte Martina Vogel und ihren Mann Erich verklagt – zu sehr ähnelte ihr Bandname dem des Klägers. In letzter Konsequenz mussten sich die Holzschwanger umbenennen. Familie Vogel und ihre Band-Kollegen "haben den Dämpfer überwunden", wie sie gegenüber unserer Redaktion versichern, und treten jetzt als "Dirndlstürmer – die Band" auf.

Martina und Erich Vogel lieben Stimmungsmusik. Viele der Bands und Kapellen in der Gegend vergessen aber manche Altersgruppen mit ihrer Musikauswahl, sagen sie. Heutzutage setzten viele Volksfeste auf elektronische Musik und DJs. "Das Dorf besteht aber nicht nur aus jungen Menschen", sagt Erich Vogel. Also haben sie sich vor vier Jahren entschlossen, die Nische selbst zu bedienen: Sie spielen Partyschlager, Rock-Klassiker und Songs der Neuen Deutschen Welle. Alles, bei dem "das Kind mit fünf mitsingen kann und die Oma mit 80", sagt Vogel.

Ihr neuer Name steckt die Neu-Ulmer in "zünftige Ecke"

Einzig: Der Name, den sie für ihre Band gewählt hatten, war schon vergeben. Die Caipirinha-Partyband aus Utting klagte wegen Markenrechtsverletzung. Deren Geschäftsführer Hannes Pietzsch schlug vor, dass sich die Hobby-Band aus Holzschwang umbenennen könne. Doch die wollte das nicht. Pietzsch wirft den Vogels und ihren Bandkollegen vor, Werbeeffekte ausgenutzt zu haben. Im Zivilprozess vor dem Landgericht München einigten sich beide Parteien auf einen Vergleich, die Neu-Ulmer Band musste ihren Namen ändern.

Weil sie ihren Anteil an den hohen Prozesskosten selbst zu tragen hatten und ein neues Bühnenbild brauchten, standen die Vogels mit ihrer Band kurz vor dem Aus. Doch sie entschieden sich dazu, weiterzumachen. Jetzt treten sie mit Lederhosen und Hirschgeweihen auf grauen Shirts auf. Unter dem neuen Bandnamen "Dirndlstürmer – die Band" wollen sie sich in der "zünftigen Ecke" verorten. Diesmal haben sie sich extra versichert, dass der Name nicht schon vergeben sei, sagen die beiden.

Sechs Stunden Schlager: "Da drehen wir erst richtig auf"

Die Musik ist eine Herzensangelegenheit von Martina und Erich Vogel. Sie nennen sich liebevoll die "Kelly-Family aus Neu-Ulm". Erich Vogel spielt Klavier, der gemeinsame Sohn Andreas ist der Gitarrist der Formation. Unterstützt werden sie von Carsten Hamaleser an Posaune und Trompete und erst seit kurzer Zeit ist Schlagzeuger Ralf Abler Teil der Band. Bei ihren Live-Auftritten zeigen sie außergewöhnliches Durchhaltevermögen: An Fasching haben sie ganze sechs Stunden auf einer privaten Feier gespielt, erinnert sich Martina Vogel. Wenn andere nach zwei Stunden Musikmachen Erschöpfungssymptome zeigten, "da drehen wir dann erst richtig auf", ergänzt sie stolz.

Auch mit neuem Konzept wollen sie die Region als "bezahlbare Partyband" bereichern. Die Hobby-Musiker gehen an Probleme kreativ heran: Mit Rohren aus dem Baumarkt und Mundstücken aus dem 3D-Drucker des Sohnemanns baute Erich Vogel kurzerhand ein Alphorn, das sie für einen Song benötigten. "Wenn andere am Baggersee liegen, basteln wir an unserer Musik", sagt seine Frau Martina Vogel. Die "Dirndlstürmer" wollen jetzt die aufreibende Zeit hinter sich lassen und mit ihrem neuen Namen in der Region Fuß fassen.