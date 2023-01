Landkreis Neu-Ulm

13:59 Uhr

Grundsteuererklärung: Warum ein Neu-Ulmer Steuerberater zum Einspruch rät

Die Abgabe der Grundsteuererklärung steht für viele Eigentümer und Eigentümerinnen in Bayern noch an.

Plus Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung läuft am 31. Januar ab. Wenn die Bescheide da sind, lohnt es sich möglicherweise, dagegen vorzugehen.

Von Elif Binici, Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

An der Grundsteuerreform haben selbst Fachleute zu knabbern: "Auch wir haben uns erst mal aufwendig in das neue Recht einarbeiten müssen", gibt Manfred Hezler zu. Er ist Steuerberater in der Steuerkanzlei Hezler + Kollegen in Neu-Ulm. Um den Anfragen gerecht zu werden, habe die Kanzlei bereits im März 2022 einen Mitarbeiter ausschließlich mit der Grundsteuer beauftragt. Etwa 500 Grundsteuerfeststellungserklärungen haben sie in den vergangenen Monaten erstellt. Dabei stellt die Neu-Ulmer Steuerkanzlei fest, dass viele ihrer Mandantinnen und Mandanten bereits an der Registrierung des Programms Elster scheiterten. Darüber hinaus gebe es zusätzliche Verwirrung angesichts der Begriffe Wohnfläche und Nutzfläche. "Beim Einfamilienhaus gilt die Wohnfläche. Wenn hier der Steuerpflichtige zum Beispiel die Nutzfläche aus einem Bauplan nimmt, gibt er zu viel Fläche an und bekommt einen Bescheid mit zu hohen Werten", erklärt Hezler. Aber es gibt noch mehr zu beachten.

