Neu-Ulm/Illertissen

vor 32 Min.

Illertisserin verkaufte gefälschte Kopfhörer im Internet als Neuware

Plus Neu und originalverpackt - so bot eine Frau Airpods von Apple im Internet an. Doch das war eine Lüge. Das Amtsgericht Neu-Ulm verurteilte sie wegen Betrugs.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Wer ein wenig Erfahrung hat, kann im Internet gelegentlich ein gutes Schnäppchen machen. Unseriöse Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer, sogenannte Reseller, haben daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Mit Videoshows auf Sozialen Netzwerken preisen sie Handys, Laptops und Zubehör zu einem Bruchteil des Originalpreises an. Eine Frau aus Illertissen hat auf diesem Weg sechs kabellose Kopfhörer, angeblich der Marke Apple, erworben, um sie teilweise weiterzuverkaufen. Am Dienstag musste sich die 46-Jährige wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Zu Beginn des Prozesses versuchte sie noch, ihre Taten zu vertuschen. Doch schnell wurde klar: Die Frau hat bewusst gefälschte Ware im Internet weiterverkauft.

Die Angeklagte bot im Mai 2022 über die Internetplattform Ebay Kleinanzeigen dreimal "Apple Air Pods" zum Preis von 120 bis 150 Euro als Neuware an. Sie habe die Kopfhörer in einer Live-Gruppe auf Facebook erworben, sagte sie vor Gericht aus. Dort seien ihr die Elektronikartikel als originalverpackte Retouren angeboten worden. Über den sehr niedrigen Preis von 50 Euro pro Kopfhörerpaar habe sie sich nicht gewundert. Die Frau bestellte nach eigener Aussage gleich sechs Stück. Zwei schenkte sie ihren Kindern, vier stellte sie zum Verkauf auf Ebay Kleinanzeigen ein. Doch ihre dortigen Angaben über die Herkunft der angeblich originalverpackten Markenware entsprachen nicht der Wahrheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen