Neu-Ulm/Illertissen

12:00 Uhr

Maskenverweigerer müssen trotz Attest hohe Geldstrafe bezahlen

Lokal Eine Frau und ein Mann legten der Polizei Atteste vor, die sie von der Maskenpflicht befreien sollten. Diese überzeugen aber auch die Richterin nicht.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Die Gerichte haben derzeit alle Hände voll zu tun, um die Verfahren abzuwickeln, die sich infolge der Maskenpflicht und ähnlicher Vorschriften anlässlich der Corona-Pandemie ergeben haben. So saßen eine 39-Jährige aus dem südlichen Landkreis und ein 41-Jähriger aus Baden-Württemberg am Dienstag in einem Saal des Amtsgerichts Neu-Ulm, weil sie Einspruch gegen Strafbefehle eingelegt hatten. Beide waren am Heiligen Abend 2021 nach einer offensichtlich umfangreichen Fahndung – zahlreiche Polizeistreifen aus der Umgebung waren beteiligt – festgenommen worden, weil sie in einer Gemeinde im Landkreis-Süden Parolen gegen die Corona-Vorschriften an Wände gesprüht hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .