Neu-Ulm/Illertissen

vor 18 Min.

Ein begehrter Job: Wie es ist, in einer Sauna zu arbeiten

Plus Die Saunen im Donaubad und im Nautilla sind beliebt, die Stellen dort gefragt. So sehr, dass manche zwei Jahre darauf warten. Ein Blick hinter die Holzwände.

Von Sebastian Mayr

Zischend rinnt das Wasser auf die heißen Steine, Grapefruitduft füllt den Raum. Es ist ein Donnerstagabend in der Münsterblick-Sauna des Donaubads in Neu-Ulm. Draußen sprüht Nieselregen durch die Luft. Drinnen lässt ein groß gewachsener Mann die Menschen schwitzen. Einer, der an freien Tagen und nach Feierabend als Saunameister arbeitet. Marko ist im Hauptberuf bei einem Pharmaunternehmen beschäftigt, er leitet dort ein Team. "Wer bei uns in Teilzeit arbeitet, macht das nicht wegen des Geldes", sagt Sead Sijaric, Betriebsleiter der Sauna. Marko hat zwei Jahre lang gewartet, bis ein Platz für einen neuen Saunameister frei wurde. Die Stellen sind begehrt, nicht nur hier. Auch 28 Kilometer südlich, im Illertisser Nautilla, hat sich herumgesprochen, wie viel die Arbeit den Angestellten gibt. "Die Bewerber kommen inzwischen von selbst", berichtet Geschäftsführer Axel Siewert. Manchmal sind es die Gäste selbst, die die Seite wechseln.

Mit seiner Fünf-Sterne-Premium-Sauna lockt das Donaubad die Menschen an, für diese Zertifizierung verlangt der Deutsche Sauna-Bund ein bestimmtes Programm. Es gibt Sicherheits- und Hygienevorgaben, das Personal muss qualifiziert sein, bestimmte Liegeflächen, ein Gastronomiebereich, Massageangebote und mehr gehören dazu. Manche Kundinnen und Kunden achteten gezielt auf diese Einstufung und kämen deswegen, berichtet Sijaric. Seit 31 Jahren ist er im Geschäft, als Masseur, als Saunameister, als Bereichsleiter der Freizeitbäder-Kette InterSPA. Seit 21 Jahren arbeitet er im Bad in Neu-Ulm, das erst Atlantis hieß, dann als Wonnemar zu InterSPA gehörte und nun als Donaubad von den Städten Ulm und Neu-Ulm betrieben wird. Dank dieser Trägerschaft sind Preise für Eintritt und Gastronomie auch nach der jüngsten Tariferhöhung verhältnismäßig günstig. Einen harten Wettbewerb mit anderen sieht Sijaric aber nicht: "Konkurrenz gibt es im Wellness nicht", sagt der 52-Jährige. So sieht es auch Axel Siewert, der als Branchenfremder beim Nautilla eingestiegen ist und unter anderem den anstehenden Umbau gestalten soll. Jedes Haus habe andere Schwerpunkte und jeder Gast suche aus, wo er sich am wohlsten fühle.

