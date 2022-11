Neu-Ulm

18:41 Uhr

In Neu-Ulm kann der Bürgermeister von Hannes noch was lernen

Bei dieser Szene wollte es der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) ausnahmsweise mal nicht, dass Hannes (Albin Braig) in sein Büro hereinkommt.

Plus Der aus dem Fernsehen bekannte Amtsbote Hannes und sein Vorgesetzter gehen 2023 in Rente. In Neu-Ulm bringen sie das Publikum noch einmal richtig zum Lachen.

Von Jens Noll

Schon bald wird die Erfolgsserie enden. In fast 30 Jahren hat sich das Duo Hannes und der Bürgermeister eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Zu dieser gehört mit Ulms OB Gunter Czisch auch ein echter Rathauschef: Die im SWR Fernsehen ausgestrahlten schwäbischen Sketche und der "Tatort" sind nach eigenen Angaben seine Lieblingssendungen. Gleich bei zwei ausverkauften Auftritten konnte das Publikum Albin Braig (Hannes) und Karlheinz Hartmann (Bürgermeister) live in Neu-Ulm erleben, inklusive Rollentausch. 2023 wollen die beiden in Rente gehen.

