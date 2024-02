Neuer Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm kommt aus Landsberg

Der neue Mann heißt Thomas Kirschner, mit seinem Vorgänger teilt er gemeinsame Erfahrungen. Die Aufgabe tritt er schon bald an.

Knapp zweieinhalb Jahre lang war Alexander Kessler Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm, dann kehrte er an seine vorherige Wirkungsstätte zurück: Zum Amtsgericht in Landsberg am Lech, das er seit 1. Dezember leitet. Seinen Wechsel begründete er mit der langen Fahrzeit, von Tür zu Tür brauchte der Jurist mit dem Fahrrad, dem Zug und zu Fuß in Summe vier Stunden. Nun steht fest, wer Kesslers Nachfolger in Neu-Ulm wird – und auch dieser Mann kommt aus Landsberg.

Richter Thomas Kirschner ist noch bis Ende des Monats ständiger Vertreter des Direktors und Pressesprecher am Amtsgericht Landsberg – eben jene Position hatte Alexander Kessler bis zu seinem Wechsel nach Neu-Ulm zwölf Jahre lang inne. Kessler ist seit 1. Dezember 2023 zurück in der Kreisstadt am Lech, Kirschner tritt seine Aufgabe in der Donaustadt am Freitag, 1. März 2024, an. Das gab der Jurist am Dienstag bekannt.