Leichte Lacher bei Comedian Chris Tall: So war der Auftritt in der Arena

Plus Am lustigsten ist TV-Komiker Chris Tall, wenn er mit seinen Fans redet. In der Ratiopharm-Arena hat er auch eine andere Botschaft dabei.

Der Haustechniker in der Ratiopharm-Arena zieht "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen auf Anschlag und dimmt das Licht auf den Zuschauerrängen. Aus dem Off schallt die Stimme von Comedian Chris Tall: "Hallo Neu-Ulm!" Der Saal bebt. "Wo sind die Männer heute Abend?", fragt der Comedian und Neu-Ulms Männer antworten mit einem markerschütternden Stadiongrölen. Als die Frauen anschließend jubeln dürfen, kommentiert Tall: "Tinnitus sein Vater." Im Laufe des Abends wird er versuchen, eine differenziertere Botschaft an seine Fans zu bringen.

Chris Tall betritt die Bühne der Ratiopharm-Arena mit Brille, weißem T-Shirt und Sneakern. Das Programm, das er an diesem Abend vor rund 2500 Menschen in Neu-Ulm präsentiert, heißt "Schönheit braucht Platz". Das Konzept habe er sich vor fünf Jahren ausgedacht, sagt er. Damals noch mit 25 Kilogramm mehr auf den Rippen und in einer Welt, die Pandemien höchstens aus Fernsehserien oder schaurigen Dystopien kennt. Dieses Jahr darf er es endlich zu seinen Fans bringen. Ambitionierte 40 Shows hat er angesetzt.

