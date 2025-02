Mann rennt vor der Polizei davon und wird in einem Keller gestellt

Am Samstagnachmittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu einem Streit in die Maximilianstraße in Neu-Ulm gerufen. Beim Eintreffen der Streife konnte dieser schnell geschlichtet werden. Eine Überprüfung der Personalien der Streithähne ergab jedoch, dass gegen einen von ihnen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen vorlag. Als dieser Mann zum Streifenwagen geführt wurde, rannte er davon.

Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Nach wenigen hundert Metern konnte der Mann schließlich in einem Keller eines Mehrfamilienwohnhauses in der Wallstraße gestellt und verhaftet werden. Im Anschluss daran wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. (AZ)