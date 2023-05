Neu-Ulm/München

17:30 Uhr

Etappensieg für Magier Florian Zimmer im Rechtsstreit mit Ex-Manager

Plus Der frühere Promi-Manager Michael Ecker wollte dem Neu-Ulmer Magier zehn Aussagen verbieten lassen. Das Landgericht München hat die Anträge zurückgewiesen.

Von Rebekka Jakob

Wenige Tage vor dem nächsten Prozesstermin am Landgericht Ulm hat Magier Florian Zimmer bei einem anderen Gerichtsstreit einen Erfolg erzielt: Die 26. Zivilkammer des Landgericht München I habe am Mittwoch, 17. Mai, alle Anträge des ehemaligen Zimmer-Vertrauten Michael Ecker zurückgewiesen, teilte Zimmers Rechtsanwalt Michael Scheele (München) in einer Presseerklärung mit.

Ecker habe beim Landgericht München I beantragt, Zimmer insgesamt zehn Aussagen zu verbieten. Darunter die beiden Aussagen, "Michael Ecker würde Florian Zimmer erpressen" und "Michael Ecker verbreite Lügen". Das Gericht habe jedoch diese und alle weiteren Anträge zurückgewiesen.

