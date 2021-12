Neue Staatssekretärin Ekin Deligöz: Kinder in den Mittelpunkt stellen

Plus Die Grünen-Politikerin aus dem Kreis Neu-Ulm wird Staatssekretärin im Familienministerium. Vor allem die Rechte von Kindern und Jugendlichen will sie stärken.

Bei den Koalitionsverhandlungen der Ampel saß sie bereits mit am Tisch und vertrat die Grünen beim Thema Familienpolitik. Nun wird sich Ekin Deligöz auch in der neuen Bundesregierung damit befassen: Die Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Senden (Kreis Neu-Ulm) wird Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Das Ministerium soll die Grünen-Politikerin Anne Spiegel führen.