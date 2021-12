Neu-Ulm/Oberbayern

vor 50 Min.

"Operation Schneeschmelze": Polizei vernichtet in Neu-Ulm gefundenes Kokain

Plus In einer bisher einmaligen Aktion verbrennt die Polizei rund 1,5 Tonnen Kokain. Darunter ist auch Rauschgift, das in Neu-Ulm gefunden wurde.

Von Sabrina Karrer

Es war einer der spektakulärsten Drogenfunde in den vergangenen Jahren in der Region: Knapp 500 Kilo Kokain sind 2019 in Bananenkisten in einen Neu-Ulmer Fruchtgroßhandel geschmuggelt worden. In der Nacht nach der Anlieferung brachen die vermeintlichen Drogenhändler dort ein, um an das weiße Pulver zu kommen - und tappten direkt in eine Falle der Polizei. Die hatte die Päckchen nämlich bereits ausgetauscht, nachdem ein Mitarbeiter des Fruchthofs sie bei einer Qualitätskontrolle entdeckt hatte. Jetzt, rund zwei Jahre später, hat die Polizei das Kokain in der "Operation Schneeschmelze" vernichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen