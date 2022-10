Schwarzarbeit und hygienische Mängel: Speiselokal kurzzeitig geschlossen

Zusammen mit Behörden aus dem Kreis Neu-Ulm geht der Zoll gegen Schwarzarbeit in der Gastronomie vor. Ein Betrieb muss nach einer Überprüfung schließen.

Nach einer Kontrolle des Zolls in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelüberwachung und der Gewerbeaufsicht der Stadt Senden hat ein Speiselokal im Landkreis Neu-Ulm kurzzeitig schließen müssen. Es wurden "mehrere erhebliche hygienische Mängel" festgestellt. Zudem wurden gegen den Betreiber sowie zwei dort illegal Beschäftigte jeweils Verfahren eingeleitet.

Wie das Hauptzollamt Augsburg am Freitag mitteilte, erfolgte die Kontrolle bereits am vergangenen Freitag, 7. Oktober. Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) seien in Zusammenarbeit mit Behörden aus dem Landkreis Neu-Ulm dem Inhaber des Gaststättenbetriebes auf die Schliche gekommen. Zwei Arbeitskräfte, die aus Pakistan stammen, sollen dort illegal beschäftigt worden sein. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gewerbeaufsichtsamt der Stadt Senden nahm an der Prüfaktion teil

Auch gegen den Inhaber des Betriebes wird nun ermittelt. Unter anderem wegen der illegalen Beschäftigung der beiden Ausländer und wegen Aufzeichnungspflichtverletzungen nach dem Mindestlohngesetz. Auch die seien festgestellt worden.

Bei der Kontrolle habe sich zudem herausgestellt, dass der Betrieb "erhebliche hygienische Mängel" aufwies. Darunter sind zum Beispiel zu verstehen: unzureichend gekühlte Lebensmittel sowie ihre unhygienische Lagerung oder Zubereitung. Die Abteilung Lebensmittelüberwachung ließ das Speiselokal vorübergehend schließen. Über das Wochenende seien die Mängel vom Betreiber aber beseitigt worden, sodass er am Montag nach einer erneuten Kontrolle wieder freigegeben werden konnte.

Um welchen Betrieb es sich handelt und wo er sich genau befindet, wollten weder das Hauptzollamt noch das Neu-Ulmer Landratsamt mitteilen - aus ermittlungstaktischen beziehungsweise datenschutzrechtlichen Gründen.

Die beteiligten Behörden wollen nach Angaben des Zolls auch künftig weitere gemeinsame Prüfungen vornehmen. Neben den Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aus Lindau nahmen an der Prüfaktion auch das Finanzamt Neu-Ulm, das Landratsamt Neu-Ulm (Bereich Lebensmittelüberwachung) sowie das Gewerbeaufsichtsamt der Stadt Senden teil. (AZ, jsn, krom)