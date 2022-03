Neu-Ulm/Senden

07:00 Uhr

Maulkorbzwang missachtet: Seniorin muss Hundetrainer engagieren

Plus Eine 84-Jährige muss sich vor Gericht verantworten, weil ihr Hund in Senden eine Passantin gebissen hat. Dabei galt schon Leinenzwang und Maulkorbpflicht.

Von Jens Noll

Wie lässt sich sicherstellen, dass ein Hund keine fremden Menschen mehr beißt, wenn es trotz Leinenpflicht und Maulkorbzwang zu einer weiteren Attacke kam? Wie bestraft man die 84 Jahre alte Halterin, die die Vorgaben missachtet hat, aber inständig darum bittet, ihr den Hund nicht wegzunehmen? Mit diesen Fragen hat sich das Amtsgericht Neu-Ulm am Montag befasst, nachdem schon zwei Geldstrafen offenbar keine Wirkung gezeigt haben. Das Alter sei kein Hinderungsgrund für eine Haftstrafe, sagte Strafrichter Thorsten Tolkmitt drohend. Schließlich seien bei fahrlässiger Körperverletzung auch Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren möglich. Doch so weit ging er am Ende nicht.

