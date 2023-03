Turbulente Geburt in Neu-Ulm: Samuel wird "zweimal geboren"

Schon auf dem Parkplatz der Donauklinik in Neu-Ulm wollte der Kleine auf die Welt kommen. Seine Mutter sagt: "In meiner Heimat wären wir vielleicht gestorben."

Jede Geburt ist anders – die des kleinen Samuel, der in Neu-Ulm geboren wurde, ist jedoch besonders spannend. Der kleine Sohn von Ruth Wambui Piller kam nämlich gleich zweimal zur Welt – vor und in der Donauklinik.

Geplant war alles ganz anders. Zunächst sei die Schwangerschaft von Ruth Wambui Piller völlig unkompliziert verlaufen, berichtet Edeltraud Braunwarth, Sprecherin der Kreisspitalstiftung. "Da sich ihr Baby aber nicht von der Steißlage in die Schädellage drehen wollte, war in der Donauklinik Neu-Ulm am vergangenen Mittwoch die Durchführung einer äußeren Wendung vorgesehen." Bei dieser Methode versuchen die Geburtshelfer, durch Handgriffe am Bauch der Schwangeren das ungeborene Kind von der Steißlage in die Schädellage zu drehen, sodass dann eine "normale" Geburt folgen kann.

Ruth Wambui Piller mit ihrem neugeborenen Sohn Samuel. Die beiden erlebten eine abenteuerliche Geburtsgeschichte. Foto: Edeltraud Braunwarth

Schon auf dem Klinikparkplatz in Neu-Ulm wurden die Füßchen geboren

Doch für Piller und ihr Baby hatte der 22. März einen anderen Verlauf vorgesehen. Noch in der Nacht begannen die Wehen. Als sich die werdenden Eltern auf dem Weg in die Donauklinik machten, konnten sie noch nicht ahnen, dass bereits auf dem Klinikparkplatz die Füßchen des Babys geboren werden würden. So begann auch der Tag für das Geburts-Team der Donauklinik turbulent. Eine Hebamme und zwei Ärztinnen verschafften sich einen ersten Eindruck im Auto der Familie und brachten dann Ruth Wambui Piller mit einer fahrbaren Liege in den Kreißsaal.

Anfangs bestand noch Hoffnung auf eine reguläre Geburt des kleinen Samuel

Dort wartete bereits das Notfallteam aus Geburtshelfern, Hebammen, Anästhesisten, Anästhesie- und OP-Fachpflegekräften. "Da zwischenzeitlich nicht nur die Füßchen, sondern bereits der gesamte Rumpf geboren war, wurden alle Vorbereitungen für einen Notkaiserschnitt getroffen", berichtet Edeltraud Braunwarth. Trotzdem hatten das Team und die Eltern aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass mit den nächsten Wehen auch der Kopf geboren werden würde. "Dies hat sich leider so nicht verwirklicht, da beiden Arme des Kindes nach oben geschlagen waren und so der Umfang des Kopfes und der Arme zu groß war, um durch die Scheide geboren zu werden."

Die Situation war hochriskant: Der Körper des Kindes war bis auf den Kopf geboren, ohne dass dieser folgte. Jetzt konnte nur noch der Notkaiserschnitt helfen, durch den nur fünf Minuten später der kleine Junge entbunden werden konnte. Samuel wurde somit eigentlich im weiteren Sinne "zweimal geboren"; zunächst mit den Füßen voran auf dem Parkplatz und dann durch den Bauchschnitt im OP.

Die Mutter blieb ruhig – trotz der Sorge um ihr Kind

"Tief beeindruckt hat uns die, trotz Todesangst und Sorge um ihr Kind, ruhige Mitarbeit der Gebärenden", sagt der Chefarzt der Abteilung, Privatdozent Dr. Andreas Reich. Die Mutter stand während der Geburt unter dem Eindruck der Geburtsrisiken in ihrer afrikanischen Heimat. Sie berichtete hinterher, dass Frauen in den ländlichen Regionen Kenias, die ein Baby aus Steißlage erwarten, häufig ihr Kind oder das eigene Leben verlieren. So starben nach eine Erhebung von Unicef noch im Jahr 2017 2,8 Millionen Mütter und Babys während der Geburt. In Deutschland dagegen ist die Geburt sehr sicher geworden. In der Donauklinik standen in drei Minuten zwölf Fachkräfte bereit, um Mutter und Kind betreuten. (AZ)