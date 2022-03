Neu-Ulm/Unterallgäu

18:00 Uhr

Wie sich der Ukraine-Krieg auf die Reisebranche in der Region auswirkt

Endlich wieder Urlaub: Die Reisebranche verzeichnet eine steigende Nachfrage, doch der Krieg in der Ukraine schürt neue Unsicherheiten.

Plus Die Reisebüros in der Region hatten durch die Pandemie schwere Einbußen zu verzeichnen. Zuletzt ging es aufwärts. Nun wirkt sich der Krieg aufs Geschäft aus.

Von Laura Mielke

"Bis zum Krieg waren wir fast auf einem Niveau von vor Corona", sagt Volker Selzer. Er leitet das Reisebüro Honold in Neu-Ulm. Doch während die Einbußen durch die Pandemie in den vergangenen Wochen beinahe ausgeglichen schienen, bahnten sich seit Beginn des Ukrainekrieges neue Schwierigkeiten an. Reisebüros aus den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu berichten von vorsichtigen Buchungen und stornierten Kreuzfahrten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen