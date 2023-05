Neu-Ulm/Vöhringen

vor 54 Min.

Gullydeckel liegt auf Straße in Vöhringen: Angeklagter wird freigesprochen

Wegen eines Gullydeckels auf einer Straße in Vöhringen musste sich ein junger Mann vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm verantworten.

Plus Ein junger Mann steht unter Verdacht, an einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beteiligt gewesen zu sein. Doch das kann nicht bewiesen werden.

Von Jens Noll

Zum zweiten Termin kam der Angeklagte pünktlich. Diesmal betrat er gemeinsam mit einem Anwalt den Sitzungssaal am Amtsgericht Neu-Ulm. Dem jungen Mann wurde vorgeworfen, am späten Abend des 20. Juni 2022 einen Gullydeckel auf die Ulmer Straße in Vöhringen gelegt zu haben. Ob er wirklich für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich war oder zumindest daran beteiligt war, ließ sich allerdings nicht eindeutig klären.

Aus Mangel an Beweisen wurde der aus Polen stammende 20-Jährige freigesprochen. Beim zweiten Verhandlungstermin am Montag wurde ein junger Mann als Zeuge befragt, der an dem Abend als Polizist mit einem Kollegen vor Ort war und nach Hinweisen von anderen Personen den Beschuldigten aufgriff. Ein Auto war über den Gullydeckel gefahren, den jemand aus einem Schacht auf dem Gehweg ausgehoben und auf die Ulmer Straße gelegt hatte. Der Unterboden des Audi wurde dadurch stark beschädigt.

