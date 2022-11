Neu-Ulm/Vöhringen

18:30 Uhr

Prozess: Mann bedroht 20-Jährigen, will sich daran aber nicht erinnern

Plus Ein 34-Jähriger forderte von einem jungen Mann im Zug von Vöhringen nach Ulm Geld. Der Staatsanwalt glaubt nicht, dass der Angeklagte schuldunfähig war.

Von Maximilian Sonntag Artikel anhören Shape

Als die Vorsitzende Richterin Gabriele Buck am Dienstag verliest, was der 34-jährige Angeklagte bereits alles auf dem Kerbholz hat, staunen die Anwesenden im Sitzungssaal 03 nicht schlecht. 18 Vorstrafen stehen im Bundeszentralregister, im Gefängnis saß der Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm auch schon. Dazu gesellen sich zwei offene Bewährungsstrafen. Und dennoch bedrohte er im November 2021 einen 20-Jährigen, der mit dem Zug von Vöhrigen nach Ulm fuhr. Kurios ist, dass sich der Angeklagte an die Tat nicht erinnern kann. Das glaubt ihm das Gericht aber nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen