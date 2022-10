Neu-Ulm/Vöhringen

vor 36 Min.

Prozess: Vater eines Familienclans und sein Sohn gehen auf Polizisten los

Plus Die Polizei rückt mit mehreren Kräften zu einem Einsatz aus. Beteiligt sind Mitglieder einer polizeibekannten Familie. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Was bedeutet es, wenn eine Familie als „polizeibekannt“ gilt? Das schilderten mehrere Beamte als Zeugen vor dem Amtsgericht Neu-Ulm. In erster Linie ging es in dem Prozess zwar um einen 22-Jährigen, der im Januar eines Abends telefonisch bei der Polizei gemeldet hatte, er wolle sich umbringen - doch dann eskalierte das Ganze zu einem stundenlangen Einsatz, dessen Begleiterscheinungen nun angeklagt waren. Allerdings war das nicht der erste Fall in dem Vöhringer Mehrfamilienhaus, sodass die Polizei aus Illertissen gleich mit mehreren Unterstützungskräften anrückte, denn – so stellte sich heraus – der Vater des elfköpfigen Familienclans ist zehnfach vorbestraft, wobei Körperverletzungen und Beleidigungen den Schwerpunkt bilden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .