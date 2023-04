Neu-Ulm/Vöhringen

vor 19 Min.

Prozess: Wer hat in Vöhringen Gullydeckel auf die Straße gelegt?

Plus Zwei Männer werden wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt. Nur einer erscheint vor dem Amtsgericht Neu-Ulm und er weist die Schuld von sich.

Von Jens Noll

Wenn er nicht gerade Auto gefahren wäre, dann hätte er die Warnung seines Kumpels noch rechtzeitig gelesen. Doch in der Dunkelheit sah der junge Mann den Gullydeckel zu spät, der auf der Straße lag. Dann krachte es. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, aber der Unterboden seines Audi wurde stark beschädigt. Rund 2800 Euro kostete die Reparatur, zudem musste der Mann ein Gutachten bezahlen. Die Frage, wer den Kanaldeckel am späten Abend des 20. Juni 2022 in Vöhringen aus dem Schacht gehoben hatte, beschäftigt nun das Amtsgericht Neu-Ulm.

Angeklagt waren zunächst zwei junge Männer, denen die Staatsanwaltschaft vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vorwirft. Sie sollen an besagtem Abend in Vöhringen mehrere Kanaldeckel aus ihren Schächten gehoben und auf die Fahrbahn gelegt haben, unter anderem in der Ulmer Straße und in der Falkenstraße. Einer der beiden Männer, ein zum Tatzeitpunkt 21-Jähriger, ist für das Gericht nicht zu erreichen, die Ladung zur Verhandlung konnte nicht zugestellt werden. Der andere Mann, ein 20-Jähriger, erschien am Montag vor Gericht. Allerdings mussten sich der Vorsitzende Richter Thorsten Tolkmitt und die anderen Prozessbeteiligten eine gute Stunde gedulden, bis der junge Mann da war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

